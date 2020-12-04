Путин: у искусственного интеллекта нет сердца и души Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент России Владимир Путин заявил, что на искусственный интеллект и интернет в целом должны распространяться морально-этические нормы, которые вырабатывались человеком тысячелетиями.

«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор . Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это новый вид деятельности, но нормы должны применяться к нему в таком же объеме, как и в других сферах.

При этом президент признал, что ИИ является основой для нового рывка в развитии всего человечества. Сегодня так называемые сквозные технологии «пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни от производства и соцсферы, до науки и даже культуры.

Путин исключил «восстания машин», потому что люди всегда будут контролировать процесс их работы.

Также глава государства выразил надежду, что искусственный интеллект не станет президентом, потому что «у него нет чувства сострадания и совести».