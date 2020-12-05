Российская вакцина «Спутник V» будет стоить почти в два раз дешевле ее американского аналога от Moderna Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром Гамалеи, будет стоить почти в два раз дешевле ее американского аналога от компании Moderna.

Сегодня Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельную отпускную цену на отечественную вакцину: два компонента прививки будут стоить 1 942 рубля. Соответственно, цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов составит 9 710 рублей.

Глава американской Moderna, в свою очередь, заявил, что разрабатываемый учеными компании препарат обойдется государствам-покупателями в 25-37 долларов за одну дозу (примерно 1 856 -2 747 рублей по текущем курсу). То есть два компонента американской вакцины, необходимые для эффективной выработки иммунитета, будут стоить 50-74 доллара (3 712 – 5 494 рублей). Почти в два раза дороже. При этом стоимость американский прививки будет варьироваться в зависимости от объема заказа.

Ранее производитель российской вакцины сообщал, что цена на «Спутник V» будет значительно ниже, чем стоимость западных препаратов, разработанных компаниями Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщал сайт kp.ru, в Москве сегодня уже стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. На бесплатную вакцинацию жители столицы могут записаться в один из 70 пунктов, которые будут работать с 8:00 до 20:00.