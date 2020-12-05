Фигуристка Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на этапе Кубка России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева получила от судей 86,20 балла за исполнение короткой программы на пятом этапе Кубка России, который в настоящее время проходит в российской столице. Таким образом фигуристка превзошла мировой рекорд, ранее принадлежавший чемпионке Европы Алёне Косторной.

Алёна Косторная получила оценку в 85,45 балла в финале Гран-при сезона-2019/2020. Превзойти оценку соотечественницы Камиле Валиевой помог тройной аксель. Официально рекорд мира ратифицирован не будет, поскольку ISU не учитывает результаты на национальных турнирах.

Второе место на этапе Кубка в эту субботу, 5 декабря, заняла Ксения Цибинова с 67,59 балла, замыкает тройку лидеров Анастасия Тараканова, получившая 64,18 балла от судей.

Как сообщал сайт Kp.ru, чемпионка Европы Косторная пропускает данный этап из-за заражения коронавирусной инфекцией.