Американский военный рассказал о «чудовищных» потерях США из-за «паршивого оружия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский военнослужащий Роберт Скейлз сообщил об огромных преимуществам легендарного советского АК-47 перед американским автоматом М-16. Ветеран вспомнил бой времен Вьетнамской войны, который был проигран, по его словам, именно из-за «паршивого оружия». Статья военного опубликована в журнале The Atlantic.

В сражении, о котором рассказал Скейлз, по окопавшимся на высоте американцам нанесли удар вьетнамцы, вооруженные АК-47. Они открыли огонь по американцам, у которых в самый ответственный момент заклинили их М-16.

- Меня до сих пор преследует эта картина. Трое моих солдат, лежащих на своих разобранных винтовках, которые заклинило. Они отчаянно пытались их почиститить. Мы понесли чудовищные потери из-за паршивого оружия. Если жизнь огромного количества людей зависит от создания такого дешевого предмета, как автомат, то почему самая богатая в мире страна не может дать своим солдатам качественное оружие?, - подчеркнул Роберт Скейлз.

Военные отметил, что это оружие, из-за которого, по его мнению, погибли его сослуживцы, продолжает убивать американцев в Афганистане. Специалист объясняет, что М-16 клинит и-за особенности механизма, которую «невозможно устранить никакой модификацией».

Роберт Скейлз отметил, что в отличие от М16, у советского АК-47 есть прочный шток газового поршня, соединенный с затвором. Благодаря надежности механизма АК-47, российский пехотинец может безостановочно выпустить 140 пуль в минуту. Скорострельность у усовершенствованного варианта винтовки М-16 в два раза меньше.

Ранее украинские военные признали превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины. Они отметили, что что ни у одного из подразделений армии Незалежной нет автоматизированных систем управления, которые позволяют оперативно отслеживать аспекты боя и отдавать приказы.