Названы три худших возраста для употребления спиртного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса определили три возраста, при которых злоупотребление спиртными напитками наносит наибольший вред для организма человека. Исследование экспертов опубликовали на сайте The British Medical Journal в субботу, 5 декабря.

На протяжении всей жизни мозг человека проходит через динамические изменения, объяснили ученые. В разные период он по-разному реагирует на токсичное воздействие алкоголя.

Первый опасный для употребления спиртного возраст - период нахождения ребенка в утробе матери. Если беременная женщина употребляет алкоголь, то у плода могут возникнуть когнитивные нарушения и психологические расстройства.

Врачи посоветовали не пить спиртное в возрасте от 15 до 19 лет. В это время злоупотребление алкоголем может привести к уменьшению объема неокортекса, ослаблению белого вещества головного мозга и спровоцировать дефицит когнитивных функций.

Употреблять алкоголь в большом количестве также опасно в старости. Это может способствовать развитию деменции. Авторы исследования отметили, что опасность могут представлять даже маленькие дозы алкоголя.

Ранее ученые сообщили, что можно выпить несколько бокалов шампанского после вакцинации от коронавирусной инфекции, однако злоупотреблять алкогольными напитками после введения прививки не следует.