Американские эксперты восхитились российским танком «Терминатор» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американское издание Defense News, ссылаясь на мнение военных экспертов, высоко оценило поступившие на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков «Терминатор». Специалисты отметили, что один такой танк способен заменить целый мотострелковый взвод.

Новая машина оснащена сверхзвуковым противотанковым ракетным комплексом «Атака», которые способен поражать цели, находящиеся на расстоянии до шести километров. У танка также есть две 30-мм пушки против пехоты и вертолетов, два гранатомета и пулеметы Калашникова.

Боевая машина способна развивать скорость до 60 километров в час. Управляется «Терминатор» экипажем из пяти человек, а его конструкция основана на базе танка Т-90.

- Один такой БМПТ может заменить мотострелковый взвод из 40 солдат и шесть бронемашин, - отметили военные эксперты.

Военные России уже получили на вооружении восемь «Терминаторов». Их протестируют на ближайших учениях. Впервые танки были представлены в ходе военного парада на Красной площади в 2018 году. Они уже принимали участие в российской операции в Сирии.

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