Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» оценила ситуацию с коронавирусом в России и сообщила, идет ли в настоящее время в стране спад заболеваемости.

- Мы не торопимся обнадеживаться. Сегодня смотрим как ежедневные, так и средненедельные данные. Люди могут обращаться после выходных и к четвергу все вносится в базу. Наши сограждане не торопятся обращаться за помощью в выходные дни, - сообщила Попова kp.ru.