Попова рассказала, пришла ли в Россию новая волна коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, пришла ли в Россию новая волна коронавируса. Эксперт объяснила, что ситуация, которая наблюдается в настоящее время, является не «волной», а эпидемиологическим процессом.

- Это не волна, а эпидемиологический процесс развития в человеческой популяции. И если мы что-либо не будем исполнять, то будем видеть какое-то обострение ситуации. В 85 регионах ситуация разная. Мы говорим о развитии эпидемиологического процесса и делаем все, чтобы затормозить, - сообщила Анна Попова в беседе kp.ru.