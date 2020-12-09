В России запретили брать туристов на грузопассажирские авиарейсы в закрытые страны

Росавиация запретила брать туристов на грузопассажирские рейсы в закрытые страны
Фото: Иван ВИСЛОВ
Российским авиаперевозчикам запретили брать группы туристов на грузопассажирские рейсы в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Как пояснили в Росавиации, такие рейсы предназначены только для того, чтобы вывезти иностранцев с территории нашей страны и вернуть застрявших за границей россиян на Родину.
«Перевозка граждан за пределы России не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», - говорится в телеграмме ведомства, разосланной отечественным авиакомпаниям.
В Росавиации добавили, что в случае выявления факта продажи билетов в рамках туристических пакетов, разрешение на полет будет аннулировано. Уточняется, что этот запрет не касается стран, авиасообщение с которыми открыто, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. С лета пассажирские перевозки постепенно стали возобновляться. Ранее сообщалось, что с 15 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой, а также увеличила число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. До этого, 1 ноября, было восстановлено авиасообщение с Японией, позже — с Эфиопией и Сейшельскими островами.
Список стран, куда можно летать на сегодняшний день:
Белоруссия,
Великобритания,
Египет,
Казахстан,
Киргизия,
Куба,
Мальдивы,
ОАЭ,
Сейшелы,
Сербия,
Танзания,
Турция,
Швейцария,
Эфиопия,
Южная Корея,
Япония.