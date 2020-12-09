В России запретили брать туристов на грузопассажирские авиарейсы в закрытые страны

Росавиация запретила брать туристов на грузопассажирские рейсы в закрытые страны Фото: Иван ВИСЛОВ

Российским авиаперевозчикам запретили брать группы туристов на грузопассажирские рейсы в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Как пояснили в Росавиации, такие рейсы предназначены только для того, чтобы вывезти иностранцев с территории нашей страны и вернуть застрявших за границей россиян на Родину.

«Перевозка граждан за пределы России не должна реализовываться и выполняться в рамках туристических пакетов», - говорится в телеграмме ведомства, разосланной отечественным авиакомпаниям.

В Росавиации добавили, что в случае выявления факта продажи билетов в рамках туристических пакетов, разрешение на полет будет аннулировано. Уточняется, что этот запрет не касается стран, авиасообщение с которыми открыто, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. С лета пассажирские перевозки постепенно стали возобновляться. Ранее сообщалось, что с 15 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой, а также увеличила число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. До этого, 1 ноября, было восстановлено авиасообщение с Японией, позже — с Эфиопией и Сейшельскими островами.

Список стран, куда можно летать на сегодняшний день:

Белоруссия,

Великобритания,

Египет,

Казахстан,

Киргизия,

Куба,

Мальдивы,

ОАЭ,

Сейшелы,

Сербия,

Танзания,

Турция,

Швейцария,

Эфиопия,

Южная Корея,

Япония.