Песков рассказал, что среди вопросов к пресс-конференции многие о ценах на продукты

Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин получает информацию о росте цен на продукты в стране как от ведомств, так и от самих граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Путин получает информацию о ценах не только из статистических ведомств, но и из первоисточника - от граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- С прошлого воскресенья начали поступать обращения от граждан на пресс-конференцию. И там много пишут про цены, описывают ситуации и приводят конкретные примеры, - рассказал пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что сдерживать рост цен на продукты власти России будут рыночными инструментами.