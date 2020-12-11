Во владении Олега Тинькова остаётся 35,1% Тинькофф банка

В марте Олег Тиньков объявил, что болен острой формой лейкемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Тиньков продал порядка 5,3% акционерного капитала компании TCS Group. Под его контролем после SPO остаются 35,1% группы. Отмечается, что акции проданы по цене в 30,5 долларов за расписку ускоренным вторичным размещением.

- После размещения продающий акционер продолжает владеть примерно 35,1% выпущенного акционерного капитала компании, а доля акций в свободном обращении составляет 58,4%, - сказано в документах Лондонской биржи.

Олег Тиньков объяснил в своём заявлении, что одной из причин продажи акций стало создание благотворительного фонда семьи Тиньковых. Фонд будет заниматься решением проблемы рака крови и развитием института донорства. На его создание бизнесмен потратит до 200 миллионов долларов.

- Кроме того, часть привлеченных средств будут использованы мною для урегулирования личных юридических проблем, - добавил Олег Тиньков.

В марте, как сообщал сайт KP.ru, Олег Тиньков объявил, что болен острой формой лейкемии.

- Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь, - написал в своём заявлении бизнесмен.