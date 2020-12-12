Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище

Валентин Гафт скончался через три месяца после своего юбилея, так и не оправившись от инсульта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актёра Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 15 декабря. Он будет погребён на Аллее актёров, сообщил источник ТАСС.

Прощание с Валентином Гафтом состоится в театре "Современник" в тот же день, сообщил директор театра.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Валентин Гафт скончался сегодня, 12 декабря, на 86 году жизни. Жена Валентина Гафта, актриса Ольга Остроумова, сообщила, что причиной смерти легендарного советского артиста стали последствия инсульта. Последние несколько лет он был прикован к постели и почти не мог разговаривать.

Валентин Гафт перенёс инсульт в июле 2019 года. Его пасынок, Михаил Левитин-младший рассказывал, что в палате реабилитационного центра актёр пересматривал свои фильмы, и после этого ему становилось лучше.

Сайт KP.ru также публиковал несколько эпиграмм Валентина Гафта, посвящённых его коллегам.