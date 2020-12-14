Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории мирового футбола

Лев Яшин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авторитетное французское издание назвало советского футбольного вратаря Льва Яшина лучшим голкипером за всю историю. Он был включен в состав "команды мечты". Издание официально огласило итоги голосования, которое проходило в последнее время. Вместе с Яшиным в гонке за звание лучшего принимали участие такие личности, как Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Дино Дзофф (Италия), Эдвин ван дер Сар (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания), Тома Н’Коно (Камерун), Зепп Майер (Германия), Икер Касильяс (Испания) и Гордон Бэнкс (Англия).

Победителя определили по итогам голосования среди 177 журналистов из ведущих СМИ мира. И они поставили на каждую из предложенных позиций по лучшему игроку за всю историю футбола. Вратарем оказался Лев Яшин.

Яшин, напомним, всю свою карьеру играл за клуб "Динамо" (Москва). В сборную Советского Союза он вызывался 16 лет - с 1954 по 1970-й. А в 1960 году в составе национальной команды одержал победу на первом в истории чемпионате Европы по футболу. Наши в финале победили Югославию со счетом 2:1.

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