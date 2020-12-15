Названы самые угоняемые машины в 2020 году Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Аналитики компании «Альфастрахование», проанализировали статистику угонов машин за 9 месяцев 2020 года и назвали марки авто, которые чаще всего выбирают угонщики.

В лидерах списка японские авто, но в целом текущий год изменил предпочтения преступников. Во-первых, угонов стало меньше на 20%, а во-вторых, преступники стали реже выбирать машины премиум-класса, а предпочитают авто попроще.

Это связано с тем, что дорогие иномарки стало тяжело переправить на другие территории. Поэтому ранее популярные Land Rover Freelander, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado «почти вышли» из первой десятки по угоняемости.

Чаще всего в 2020 году угоняли:

Toyota Camry,

Lexus LX,

Toyota RAV4,

Lexus RX,

Hyundai Tucson,

Kia Sorento,

ВАЗ 2121 Niva,

Kia Rio,

Mercedes-Benz S-Сlass.

Популярность автомобилей «Тойота» и «Лексус» у преступников эксперты объясняют высокой ликвидностью японских машин на вторичном рынке. Спрос на них есть всегда, а машины «Тойоты» — самые высокодоходные из всех существующих на рынке РФ, они теряют наименьшую стоимость после выхода из салона.

- Профессиональные угонщики могут угнать хорошо защищенный современный автомобиль за 5–10 минут. После машина отправляется в отстойник, где ее проверяют на наличие «жучков» и маячков, а затем в цех на предпродажную подготовку. Из Москвы авто, как правило, уходят в регионы, либо на разбор, - рассказал «Известиям» руководитель компании по установке иммобилайзеров «Угона.нет» Алексей Курчанов.

15 декабря в России начала действовать обязательная маркировка шины. Автолюбители опасаются, что это приведет к росту цен, сообщает Пятый канал.