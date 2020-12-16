Диетолог назвала продукты, помогающие укрепить организм во время пандемии

По словам диетолога, рацион должен включать как можно больше овощей разного цвета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полезные и доступные продукты, которые помогут укрепить организм во время пандемии коронавируса, в интервью изданию Independent перечислила британский диетолог Лили Саттер.

При этом она отметила, что одно из важных правил для здоровья, которое чаще всего нарушается, когда работаешь из дома и отказываешься от перерывов на обед, — не пропускать приемы пищи. По словам врача, обязательно нужно есть вовремя.

Специалист советует включить в свой рацион черный хлеб, коричневый рис и цельнозерновые макаронные изделия: они помогут насытить организм углеводами, что даст ему необходимое количество энергии. Лили Саттер напомнила, что мозг расходует примерно пятую часть всей энергии организма, поэтому эта категория продуктов очень важна.

Также очень полезна рыба, но ее лучше не жарить, а готовить на пару или запекать. Кроме того, нужно съедать в день не менее двух яиц – они являются одним из главных источников белка и содержат витамин D. Кефир, йогурты и другая кисломолочная продукция богата кальцием и восстанавливает микрофлору кишечника.

Лили Саттер также рекомендует включить в рацион грецкие орехи, растительные масла (особенно, по ее словам, полезны для сердца оливковое, рапсовое и кокосовое), фрукты с ягодами и как можно больше овощей разного цвета. Диетолог пояснила, что за каждый цвет плода отвечают разные химические вещества, и все они выполняют свои функции в организме.

Отдельно врач упомянула об арбузах, помогающих поддерживать в организме необходимый уровень жидкости, и о консервированных помидорах. Саттер утверждает, что в томатах из банки больше обладающего антиоксидантныи свойствами ликопина, чем в свежих. А это значит, что именно консервированные помидоры помогают замедлить процессы старения, снизить уровень холестерина, уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже предотвратить развитие некоторых форм рака.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее примерно этот же список продуктов назвали испанские врачи, рассказывая, что нужно есть, чтобы защитить легкие от коронавируса.

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О том, что есть и пить, когда кругом коронавирус, «Комсомолке» рассказала член Национального общества диетологов (НОД), Национальной ассоциации клинического питания, врач Людмила Денисенко (подробности).