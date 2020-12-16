Топ-6 вакансий: кто больше всех зарабатывает в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве традиционно одни из самых высокооплачиваемых вакансий по стране. На данный момент в топе-3 по заработку следующие позиции - PHP-разработчик, анестезиолог-реаниматолог и барбер (парикмахер).

Например, PHP-разработчику готовы платить до 300 тысяч рублей за внедрение глобальных инфраструктурных сервисов, настройку и оптимизацию процессов сборки обновлений. Кандидат должен иметь опыт работы не менее 3 лет.

200 тысяч заплатят врачу анестезиологу-реаниматологу. В его списке обязанностей: оказание экстренной помощи, проведение интенсивной терапии и реанимации, мониторинг и анализ витальных функций организма. Соискатель будет работать в «красной зоне» по COVID-19.

Также исходя из данных декабрьского рейтинга «Работа.ру», который есть в распоряжении РИА "Новости", на зарплату в 200 тысяч рублей может претендовать опытный барбер (мужской парикмахер), который искусно владеет различными техниками бритья и делает качественные стрижи.

Digital-маркетолог может получать до 130 тысяч рублей, зарплата от 180 тысяч рублей обещана ипотечным брокерам. Опытная швея может претендовать на 120 тысяч рублей + жилье от работодателя.

В 2019 году большинство россиян с высокой зарплатой работали всего в пяти отраслях экономики, причем самая большая доля высокооплачиваемых сотрудников приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых», а самые маленькие доходы – у работников образования и легкой промышленности.