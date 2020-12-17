Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса

Из-за осложнений после коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Его друг бизнесмен Павел Фукс сообщил, что последствия коронавируса привели к серьёзным осложнениям в работе жизненно важных органов.

- Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. <...> Вечная память тебе, мой друг, - написал Павел Фукс в своём Телеграмм-канале.

Напомним, в середине сентября о заражении Геннадия Кернеса коронавиурсом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. После этого стало известно, что Кернес проходит лечение в Германии, в клинике Charite.

Сайт KP.ru сообщал, что мэр Харькова перенёс инсульт, вызванный коронавирусом. Позже Павел Фукс сообщил, что у Кернеса отказала вторая почка.