Путин: мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы

70% бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов, сказал президент Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил во время Большой пресс-конференции, что Россия "начинает слезать с нефтегазовой иглы".

Президент отметил, что 70% российского бюджета формируется не за счёт нефтегазовых доходов.

- Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с нефтегазовой иглы. И если кому-то хочется до сих пор представлять нас страной-бензоколонкой, то это уже не имеет реальных оснований! - заключил глава государства.

Напомним, пресс-конференция Владимира Путина проходит 17 декабря. Сайт KP.ru ведёт прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Отвечая на первый вопрос пресс-конференции, президент отметил, что проблем за 2020 год "было море, но океан расплескался по всему миру". Сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению президента, Россия справилась с ними лучше, чем многие другие государства с развитыми системами экономики и здравоохранения.