Путин рассказал, что читает внукам

Президент рассказал, что читает внукам русские сказки Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что читает своим внукам произведения Самуила Маршака и других российских авторов, а также напомнил о сказке Маршака "12 месяцев".

- Маршака, например, - ответил Путин журналисту, - "12 месяцев".

- Есть другие хорошие произведения наших российских авторов, российских советских авторов. Сказки у нас очень хорошие, - добавил российский президент.

Напомним, в 2017 году президент Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него есть внуки. Он также поделился, что любит их, но ему не удаётся уделять им достаточно времени.

В 2019 году президент во время "Прямой линии" заявил, что внуков у него двое, и отметил в разговоре с журналистом "Комсомольской правды" Александром Гамовым, что считает себя хорошим дедушкой.

Летом 2020 года, как сообщал сайт KP.ru, президент Путин рассказал, что внуки звонят ему в Кремль.

Сайт KP.ru провёл прямую трансляцию пресс-конференции президента. Полную стенограмму можно прочитать тут.