Пеле поздравил Месси с повторением своего рекорда

Пеле признался, что восхищается игрой Лионеля Месси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил аргентинца Лионеля Месси с тем, что тому удалось повторить его собственный рекорд по количеству голов за один клуб. Трехкратный чемпион мира по футболу признался, что восхищается игрой аргентинского форварда «Барселоны».

«Когда ваше сердце наполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где чувствуешь себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель», - написал Пеле на своей странице в Instagram, проиллюстрировав пост фотографией Месси.

Он также поздравил аргентинца с прекрасной карьерой в испанской команде, отметив: «Истории, как у нас, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, встречаются в футболе все реже».

«Я очень тобой восхищаюсь», - добавил бразилец.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обладатель шести «Золотых мячей», которые вручаются лучшему футболисту года, в матче с «Валенсией» забил в ворота соперников мяч, который стал его 643-м голом в официальных матчах за каталонский клуб. До Месси столько голов за одну команду забил только Пеле в составе бразильского «Сантоса».