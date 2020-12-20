Оперштаб: Вопрос по авиасообщению между РФ и Великобританией находится на контроле

Вопрос по авиасообщению между РФ и Великобританией находится на контроле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос авиасообщения с Великобританией, где обнаружили новый тип коронавируса, находится на контроле, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Ситуация находится на контроле оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно", - сказали ТАСС в оперштабе.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Великобританией возобновили с 1 августа, после почти пяти месяцев перерыва.

Ранее стало известно, что власти Великобритании вводят новые ограничения в связи с выявленным новым типом коронавируса, который по словам премьер-министра Бориса Джонсона на 70% заразнее своего предшественника. В воскресение утром издание Daily Mail сообщило, что жители Лондона массово покидают город, стараясб успеть до локдауна.

Ранее Борис Джонсон настоятельно рекомендовал британцам оставаться в период праздников дома и встречать Рождество лишь в кругу семьи.

За последние сутки в Британии выявлено свыше 35 тысяч случаев заражения коронавирусом.