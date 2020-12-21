Россия в полночь остановит авиасообщение с Британией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сегодня в полночь остановит авиасообщение с Британией, где нашли новую мутацию коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Полеты в Британию прекращаются на неделю. Дальнейшие решения оперштаб обещает по итогам изучения ситуации.

- Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с полуночи 22 декабря. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучается, - говорится в сообщении штаба.

Напомним, несколько дней назад британские учение нашли на территории королевства новую мутацию коронавирусной инфекции. По предварительной информации, она на 70% заразнее обычного коронавируса, однако пока что нет данных о ее влиянии на смертность от заболевания или его тяжесть.

Власти королевства уже ввели более строгие ограничения в Лондоне, в связи с чем жители и гости британской столицы стали массово покидать город. Тем временем европейские государства начали закрывать свои границы с Великобританией. Решение приостановить авиасообщение из-за мутации коронавируса уже приняли Колумбия, Чехия, Хорватия и Финляндия.

Разработчик российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» заявил, что препарат эффективен и против новой «британской» мутации заболевания.