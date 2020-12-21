Эксперт Минздрава рассказал, как пандемия отразилась на онкозаболеваемости Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за того, что многие россияне находились на самоизоляции в связи с пандемией, многие не проходили обследование, поэтому в Минздраве ожидают «некоторого снижения заболеваемости» в 2020 году.

Но на данный момент число заболевший раком примерно на том же уровне, что до пандемии, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.

«Пока что нет. Мы сейчас даже ждем некоторого снижения заболеваемости в этом году в связи с тем, что некоторое паническое настроение у наших пациентов тоже было, явка была несколько ниже», - сказал он.

Также специалисты Минздрава изучат КТ-исследования легких пациентов, которых госпитализировали с пневмонией, на наличие признаков онкологических заболеваний, пишет ТАСС.

Почти триллион рублей собирается выделить российское правительство на нацпроект «Здравоохранение», одной из приоритетных целей которого является борьба с онкологическими заболеваниями.

За шесть лет планируется снизить смертность от таких болезней до 185 случаев на 100 тысяч жителей. Деньги, выделенные государством, уйдут, в том числе, на закупку современных лекарственных препаратов.