Boeing, летевший рейсов из Якутии в российскую столицу выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Внуково». Воздушное судно в результате инцидента не получило повреждений, сообщил в пятницу, 25 декабря, ТАСС источник в экстренных службах.Отмечается, что на борту выкатившегося за пределы полосы самолета находились 109 пассажиров и семь человек экипажа. Всех их высадили в штатном порядке, аэропорт из-за случившегося не закрывался. Эксплуатант воздушного суда - АО \\"Авиакомпания \\"Якутия\\".Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня самолет рейсом Лейпциг-Москва совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за отказа автопилота. До этого воздушное судно совершило вокруг аэропорта «Шереметьево» несколько кругов. Из-за сильнейшего снегопада в российской столице сегодня задержали или отменили уже более 30 рейсов.