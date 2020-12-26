Обнаруженный в Британии новый штамм коронавируса может стать более опасным, чем уже знакомые специалистам мутации, поскольку он заразнее исходного вируса примерно на 56%, а следовательно, быстрее распространяется. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины.По их мнению, это приведет к росту числа пациентов в больницах. Однако при этом исследователи отмечают, что пока нет никаких данных о том, что «британский» штамм COVID-19 более смертоносен или вызывает более тяжелое течение заболевания, передает портал MedicalXpress.Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе стало известно, что в Англии обнаружили новый тип COVID-19, который оказался еще более заразным. В связи с этим многие страны, в том числе и Россия, приостановили воздушное и железнодорожное сообщение с королевством.Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не паниковать из-за новой «британской» мутации коронавируса. В Организации отметили, что специалисты пока не выявили «какого-либо изменения летальности вируса».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из БританииУже вторую неделю главные мировые новости приходят из Великобритании - именно там было объявлено о появлении мутировавшего коронавируса. По сообщению британских властей, он на 71 процент более заразен, чем обычный, поэтому распространяется гораздо быстрее (подробности).