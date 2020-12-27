С первых дней Нового года в Великобритании начнут применять вакцину AstraZeneca, разработанную британско-шведской компанией вместе с Оксфордским университетом, сообщает газета Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны.По данным собеседников издания, Агентство по контролю за лекарственными средствами может одобрить применение этого препарата в Соединенном Королевстве 27 декабря, а уже с 4 января британцам начнут делать прививки «АстраЗенекой».Прививочная кампания в Британии стартовала 8 декабря, но пока медикам разрешено использовать только вакцину американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Газета отмечает, что правительство намерено ускорить вакцинацию населения из-за нового штамма коронавируса.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее британские ученые объявили, что новый штамм коронавируса может стать более опасным, чем уже знакомые специалистам мутации, поскольку он заразнее исходного вируса примерно на 56%, а следовательно, быстрее распространяется. По их мнению, это приведет к росту числа пациентов в больницах. Однако при этом исследователи отмечают, что пока нет никаких данных о том, что «британский» штамм COVID-19 более смертоносен или вызывает более тяжелое течение заболевания,ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКазусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз, а разработчики «Спутника V» предложили объединить российскую и зарубежную прививкиПродолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны (подробности).МЕЖДУ ТЕМЧем отличаются разные вакцины от коронавируса и какая лучше: пять главных критериевКак идут дела с разработкой прививки от «болезни века» у нас и в других странах мира, какие проекты в числе лидеров и в чем их плюсы и минусы - «КП» разобралась вместе с экспертами (подробности).