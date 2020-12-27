При вакцинации от коронавируса в двух округах немецкой Баварии возникли проблемы из-за того, что во время перевозки более тысячи доз препарата, разработанного компаниями Pfizer и BioNTech, не был соблюден температурный режим.Дело в том, что эта вакцина, разрешенная для применения в странах Евросоюза, должна храниться при температуре 75–80 градусов Цельсия, после размораживания срок ее годности составляет до пяти дней (при температуре от +2 до +8°C). Таким образом, была нарушена так называемая холодовая цепь, и вакцина испортилась, применять ее нельзя.Власти баварских округов Верхняя Франкония и Швабия заявили, что прививок делать пока не будут, так как в связи с возникшей проблемой им придется провести дополнительные консультации с поставщиками, передает радиостанция Bayerischer Rundfunk.К слову, как писал сайт kp.ru, ранее глава немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер назвал важное преимущество российской вакцины «Спутник V». Специалист из Германии указал, что препараты, созданные на основе аденовируса, как «Спутник V», проще транспортировать, чем зарубежные препараты, которые можно перевозить только при очень низких температурах – до минус 70°C. Профессор пояснил, что не у всех стран есть возможности транспортировки вакцины в таких условиях.