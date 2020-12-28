В Канаде растет число случаев заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженного в Великобритании. Так, в воскресенье «британская» мутация COVID-19 была выявлена у жителя провинции Британская Колумбия, который 15 декабря вернулся домой из Соединенного Королевства, передает со ссылкой на источник в региональном Минздраве телеканал CBC.До этого сообщалось, что новым видом коронавируса инфицирован уже третий человек в провинции Онтарио, он тоже недавно прилетел из Лондона.Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что заграничным штаммом COVID-19 оказались заражены супруги из города Дарем (провинция Онтарио), которые в последнее время вообще никуда не ездили. Все четверо инфицированных канадцев находятся на домашнем карантине.К слову, ранее доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что единственная опасность «британского» штамма коронавируса заключается только в том, что он заразнее, чем уже знакомые специалистам мутации COVID-19. Вирусолог подчеркнул: не стоит бояться появления нового вида, нужно просто придерживаться правил профилактики, о которых россиянам «твердят ежедневно» – защитные маски с перчатками и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать многолюдных мест.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).