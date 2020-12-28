Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список погибших военнослужащих в ходе боевых действий в зоне Нагорного-Карабаха. Число погибших военных увеличилось до 2823 человек.Об этом азербайджанское военное ведомство сообщило на своем сайте.«Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2823 военнослужащих», - говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что в настоящее время продолжаются работы по поиску более 30 военнослужащих, которые числятся без вести пропавшими. Кроме того, идентифицируются более 50 лиц, личности которых не установлены.Напомним, в конце сентября ситуация в нагорно-карабахской зоне обострилась. Война между Азербайджаном и Арменией продлилась полтора месяца. 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня.Ереван и Баку обменялись 28 декабря пленными. Двое азербайджанцев и четверо армян попали домой. Обмен производился при посредничестве российских миротворцев.