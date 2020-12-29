С самого начала пандемии коронавирусной инфекции ученых со всего мира интересует вопрос: почему заболевание избирательно ведет себя в организме человека, и из-за чего различается степень тяжести проявления симптомов COVID-19 и риск летального исхода от заболевания. Как сообщает информационное агентство Noonpost, ученые пришли к выводу о том, что генетика влияет на тяжесть протекания коронавирусной инфекции.Так, основанная Министерством здравоохранения и социальной защиты Великобритании компания Genomic Project изучила образцы ДНК зараженных пациентов почти 200 отделений интенсивной терапии в королевстве. Полученные данные ученые сравнили с образцами здоровых людей и обнаружили гены, связанные с риском тяжелого течения коронавируса.Отличия нашли в генах IFNAR2 и DPP9. Эксперты предполагают, что они являются причиной дефицита интерферона в организме больных с коронавирусной инфекцией. Интерферон – вещество, которое образуется иммунной системой в организме человека в ответ на проникновение в него вируса. Разницу также обнаружили в гене OAS, который препятствует репликации инфекции в организме.В другом исследовании говорится об обнаружении кластера генов на 3-й хромосоме, которые связаны с развитием дыхательной недостаточности при заражении коронавирусом. Ученые также изучают связь между тяжестью протекания болезни и 9-й хромосомой, несущей гены, которые ответственны за определение групп крови. Исследование экспертов показало, что у людей со второй группой крови высокая вероятность развития осложнений и дыхательной недостаточности после заражения коронавирусной инфекции. Наименьшему риску при коронавирусе подвержены люди с первой группой крови.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМнимый коронавирус: эксперт рассказал, откуда берутся симптомы болезни, которой нетКак взять эмоции под контроль, kp.ru рассказал ученый-нейрофизиолог Юрий Корюкалов (подробности)