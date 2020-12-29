Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил заявление главы украинского МИД. Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием». Направлено оно, конечно же, против Украины.Депутат отметил, что весь мир сходится во мнении, что единственная возможность остановить пандемию – это всеобщая вакцинация населения. Только в Киеве называют действия по защите людей «гибридным оружием».- Это даже не глупость, а кощунство, в первую очередь по отношению к своему народу, — заявил Чепа в беседе с RT.Алексей Чепа отметил, что если какая-то из стран останется невакцинированной, то оттуда снова начнется распространение болезни.- Россия сегодня предлагает свою помощь братским странам. На Украине понимают, что ближайшая вакцина, которая может быть сегодня поставлена в страну, — это российская вакцина, - заключил парламентарий.Ранее сообщалось, что Украине ожидают вакцину от коронавируса из США. Вашингтон поддерживает решение Киева отказаться от российского препарата против COVID-19 «Спутник V».Тем временем власти Венесуэлы подписали контракт с Россией о поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает газета \\"Известия\\".