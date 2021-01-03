В субботу, 2 января, в Канаде разбился вертолет. Погибли все, кто находился на его борту – четыре человека, передает телеканал CTV.По его данным, воздушное судно потерпело крушение в канадской провинции Альберта. Вертолет модели Robinson R44 упал на поле одной из ферм, расположенных примерно в 100 километрах к северо-востоку от города Гранд-Прэри. Все жертвы авиакатастрофы скончались на месте, выжить не удалось никому.Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине мая прошлого года в провинции Британская Колумбия разбился один из самолетов пилотажной группы Snowbirds («Снегири»), принадлежащей Военно-воздушным силам Канады. Позже стало известно, что в результате крушения погибла женщина-пилот, капитан ВВС. Погибшая была официальным представителем «Снегирей» по связям с общественностью.А в августе в городе Нельсон (провинция Британская Колумбия) ветер «сдул» небольшой самолет на парковку супермаркета.