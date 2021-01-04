Суд Лондона отказал властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.- Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьезную изоляцию. Она может негативно сказаться на психологическом здоровье Ассанжа, - передаёт РИА Новости слова судьи Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер.Она также отметила, что единственная причина отказа в экстрадиции - состояние здоровья Джулиана Ассанжа. По словам судьи, Ассанж страдает депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера. У него также могут появиться суицидальные мысли.Адвокаты Ассанжа заявили, что будут требовать освобождения под залог. В суде заявили, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время, необходимое для подачи апелляции Прокуратурой США.Напомним, в 2010 году Ассанжа обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. До июня 2012 он скрывался от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне.В апреле 2019 года Ассанж был задержан по запросу США. Его обвинили в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, за что Ассанжу грозило до 175 лет тюрьмы.