Ассанж может умереть в тюрьме - заявляют врачи британскому МВД
Более 60 врачей из Британии, стран Европы, Австралии и Шри-Ланки подписали открытое письмо министру внутренних дел Великобритании Прити Пател. В нём говорится о том, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь. Специалисты настаивают на переводе журналиста в медицинский центр для неотложного обследования его физического и психологического состояния.
- С медицинской точки зрения и на основе имеющейся информации способность Джулиана Ассанжа предстать перед судом в феврале 2020 года вызывает у нас серьезную обеспокоенность, - цитирует письмо телеканал Sky News.
Последние несколько месяцев Ассанж находится в тюрьме Белмарш на окраине Лондона. Его адвокат указывал на ужасные условия содержания подсудимого.
Ранее отец Ассанжа Джон Шиптон сказал, что опасается экстрадиции сына в США, где его ожидает длительное заключение, потому что тот умрёт в тюрьме.
Джулиан Ассанж скрывался с 2012 года в лондонском посольстве Эквадора от обвинений в сексуальных домогательствах, предъявленных ему в Швеции в 2010 году. 11 апреля его арестовали по запросу США и приговорили к 11 месяцам тюрьмы за нарушение выхода под залог. В мае американские власти предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации и направили Лондону запрос об экстрадиции.
ИСТОЧНИК KP.RU