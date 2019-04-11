Седовласый старик: арестованный Ассанж шокировал своим видом

Джулиана Ассанжа взяли под стражу в Лондоне. Cемь лет он проживал на территории посольства Эквадора. В этой стране основатель WikiLeaks просил убежища. Видимо, годы затворничества сказались на внешнем виде журналиста. В седовласом старике, которого под руки вывели полицейские, практически невозможно узнать прежнего красавца.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов силой выводят Джулиана Ассанжа из посольства. В седом лысеющем старике с кустистой бородой еле проглядывают черты 47-летнего мужчины в самом расцвете сил.

Джулиан изменился почти до неузнаваемости - оброс бородой, сильно поправился и постарел. А ведь когда-то от его привлекательности, кажется, можно было потерять голову. Видимо, жизнь в посольстве без солнечного света, прогулок и нормального общения дала о себе знать.

citizenmace В седовласом старике с кустистой бородой еле проглядывают черты 47-летнего Ассанжа

Ассанж пытается сопротивляться и эмоционально жестикулирует. Кричит: "Британия должна сопротивляться усилиям администрации Трампа". При этом он даже грозит кому-то пальцем. Но силы не равны, а все усилия оказываются тщетны. Его буквально впихивают в один из полицейских фургонов, стоящих у здания посольства. Рядом находится полицейская машина.

При задержании журналист успел взять с собой книгу-интервью Гора Видала "История государства национальной безопасности, Видал об Америке". Он крепко сжимал ее в руке. В книге Видал обсуждает исторические события, которые укрепили влияние США в мире.

Как писал сайт kp.ru, Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. Примечателен тот факт, что срок давности по большинству эпизодов истек в 2015 году. В 2017 году шведская прокуратура и вовсе прекратила расследование.

Джулиан Ассанж в 2017 году.Фото: REUTERS

Основатель WikiLeaks настаивал, что преследование в Швеции было предлогом для того, чтобы впоследствии выдать его США. Именно в Штатах с 2010 года расследуется уголовное дело о публикациях на скандальном портале WikiLeaks. Этот сайт был основан в 2006 году. На портале публиковались тысячи засекреченных документов США, связанных с войнами в Ираке, Афганистане и Сирии, а также письма членов Демократической партии.

В июле 2018 года президент Эквадора Ленин Морено заявил о переговорах с британскими властями об отзыве политического убежища для Ассанжа. В декабре Морено сообщил, что получил заверения от Лондона в том, что Ассанж в случае задержания не будет выдан третьей стороне.