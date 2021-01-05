За пять дней нового года в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции украинские правоохранители задержали 14 сталкеров, который проникли на территорию незаконно.Как передает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области, все туристы-экстремалы проникли в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускные пункты.Пять нелегалов было обнаружено у города Припять. «Искателями экстремального туризма» оказались 36-летний и 23-летний жители Винницкой области, 29-летний житель Киева, 20-летний житель Одессы и 20-летний житель Житомирской области.Ещё девять сталкеров из Киева были задержаны вблизи сёл Мартыновичи, Полесское, а также около КПП «Чернобыль-2». Самому старшему из них 32 года, а младшему - 20 лет.Всем задержанным грозят административные штрафы в 20-30 украинских МРОТ.Как писал ранее сайт kp.ru, на данный момент исследователи пришли к выводу, что уровень радиации в Чернобыле уже не так опасен для людей, в связи с чем начались доработки существующего законодательства, которое позволяет туристам въезжать на территорию отчуждения.В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль необходимо показать миру, и сообщил о создании в зоне отчуждения «зеленого коридора». Однако в летом 2020 территорию Чернобыля охватили пожары, спасатели долгое время боролись с огнем.