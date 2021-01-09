Администрация Twitter намерена пресекать попытки американского лидера Дональда Трампа обойти блокировку своего аккаунта в социальной сетиКак передает телеканал CNN со ссылкой на компанию, соцсеть «обеспечит соблюдение своей политики против уклонения от бана» для гарантии того, чтобы глава Белого не смог обойти введенную в его отношение блокировку.«Если станет очевидно, что для избегания бана используется другой аккаунт, он также подлежит приостановке», - сообщили в администрации Twitter.При этом на данный момент не планируется приостановка действия таких правительственных учётных записей, как @POTUS и @WhiteHouse, однако возможно «принятия мер по ограничению их использования».Напомним, ранее Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа. Причиной блокировки в соцсети назвали «опасность новых призывов к насилию» и «риск дальнейшего подстрекательства к насилию». Американский лидер на странице аккаунта своего штаба написал о том, что их «не заставят замолчать». После такого заявления Twitter заблокировал и аккаунт штаба американского лидера.