Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что российский президент Владимир Путин уже мог сделать прививку от коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь российского лидера в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что эта информация не соответствует действительности.Президент пока что не успел вакцинироваться от заболевания, однако обязательно сообщит, когда сделает прививку.- Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам, - подчеркнул Дмитрий Песков.Как сообщал сайт kp.ru, в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что сделает прививку от COVID-19 при первой возможности. Российский лидер отметил необходимость всеобщей вакцинации от инфекции и подчеркнул, что российские вакцины безопасны, поэтому нет причин, чтобы не прививаться.