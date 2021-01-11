Менять состав вакцины от коронавирусной инфекции следует только после действительно значимых мутаций в геноме заболевания. Об этом в понедельник, 11 января, в эфире телеканала «Россия 24» рассказал замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.- Создана вакцина и платформа, на основании которой можно менять составляющие препарата, если то или иное изменение вируса станет значимым. Менять состав нужно после того, когда мутация будет значимой. Не после каждой мутации, а когда она действительно займет свою нишу в популяции на определенной территории, - сообщил эксперт.Эпидемиолог отметил, что существующие мутации коронавируса существенно не меняют геном вируса. В настоящее время не более 1,5 процента генома вируса вовлечено в изменчивость.Как писал сайт Kp.ru, глава центра Гамалеи, разработавшего российскую вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса на подобие британского. Специалист отметил, что многие государства мира уже выявили свои штаммы инфекции. Ранее «британский» штамм коронавируса был обнаружен на территории России у одного человека, вернувшегося из Англии.