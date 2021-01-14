Больше времени всего в период Новогодних каникул россияне посвятили просмотру телевидению и онлайн-серфингу, а также отсыпались, планировали цели на год и рыбачили. К такому выводу пришли аналитики платформы AliExpress и исследовательского агентства ResearchMe.Согласно проведенному исследованию, просмотр телевидения и онлайн-серфинг предпочли 58% и 54% россиян соответственно. В праздничные дни пользователь интернета чаще всего просматривали соцсети (88%), смотрели фильмы (69%), а также читали новости онлайн-ресурсов (63%).Отсыпались на каникулах 45% опрошенных. При этом половина респондентов призналась, что хотя бы один день на праздниках работали или учились.Кроме того, популярной по досугу оказалась зимняя рыбалка. По данным площадки, товары для нее показали самый значительный рост по сравнению с декабрем 2020 года.Также в каникулы вырос спрос на умные органайзеры для планирования и ежедневники. Объем оборота таких товаров за период с 1 по 11 января вырос в пять раз. Аналитики отмечают, что это связано с желанием установить цели на год, а также определить личные задачи.Около 30% россиян потратили на семейный досуг от 6 до 10 тысяч рублей. Еще треть сообщила, что траты на развлечения не превысили 5 тысяч рублей. 23% опрошенных заявили, что потратили в период праздников до 20 тысяч рублей.Напомним, ранее сайт kp.ru, рассказал о самых популярных статьях расходов, которые присутствовали у россиян во время новогодних каникул. Неожиданной статьей расходов стали траты на медицинские анализы, на которые пришлось 22% всех трат.