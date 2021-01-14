Комиссия спортсменов предложила российскому Олимпийскому комитету использовать вместо гимна России на Олимпиаде песню «Катюша». Об этом в четверг, 14 января, сообщила в ходе беседу с журналистами глава комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая.- Мы уже обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, однако остановились на песне «Катюша». Это очень известная песня, ее мы решили предложить на рассмотрение Олимпийскому комитету, - рассказала спортсменка.Как сообщал сайт kp.ru, Спортивный арбитражный суд в декабре прошлого года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством. По сути, суд принял решение смягчить некоторые санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов, сократив срок наказания в два раза. Теперь спортсмены РФ не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, ЧМ – под российских флагом в течение двух лет. Кроме того, в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России.