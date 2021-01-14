Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о том, что в Норвегии после прививки против коронавируса вакциной Pfizer умерли 23 пожилых человека. Он отметил, что в РНК-вакцинах не решены многие принципиальные моменты, связанные с безопасностью людей.«Когда большое количество чужеродной РНК попадает в клетки, иммунная система воспринимает это как большую опасность. Возникает сильный воспалительный процесс. Никаких ограничений при таком способе введения вакцины не включается», - пояснил ученый.Он добавил, что компания Pfizer пыталась решить эту проблему, но добились ли ее специалисты успеха, неизвестно. Кроме того, по словам Гинцбурга, важно знать, после какой прививки – первой или второй умерли норвежцы. Дело в том, что если смерть наступила после первой инъекции, то пациенты еще не были привиты от коронавируса.«Если они полностью провакцинировались и потом умерли, то это довольно скандальная история», - приводит его слова НСН.Александр Гинцбург также не согласился со словами представителя агентства лекарственных средств Норвегии, который заявил, что смерти 23 человек «не вызывают особой тревоги», поскольку они все были пожилыми людьми с ослабленной иммунной системой. Он подчеркнул, что даже если 0,01% процента привитых окажется в группе риска, то это – десятки, а то и сотни человеческих жизней.К слову, как писал сайт kp.ru, ранее глава немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер назвал важное преимущество российской вакцины «Спутник V». Специалист из Германии указал, что препараты, созданные на основе аденовируса, как «Спутник V», проще транспортировать, чем зарубежные препараты, которые можно перевозить только при очень низких температурах – до минус 70°C. Профессор пояснил, что не у всех стран есть возможности транспортировки вакцины в таких условиях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКазусы гонки вакцин: АстраЗенека «потеряла» часть доз, а разработчики «Спутника V» предложили объединить российскую и зарубежную прививкиПродолжаем разбираться в разработках против «болезни века» - отечественных и зарубежных, которые будут доступны жителям нашей страны (подробности).МЕЖДУ ТЕМЧем отличаются разные вакцины от коронавируса и какая лучше: пять главных критериевКак идут дела с разработкой прививки от «болезни века» у нас и в других странах мира, какие проекты в числе лидеров и в чем их плюсы и минусы - «КП» разобралась вместе с экспертами (подробности).