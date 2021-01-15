Легендарная советская фигуристка и депутат российской Государственной думы Ирина Роднина предложила вместо гимна России на Олимпиаде петь песню «День Победы» - непременный знаковый атрибут торжеств по поводу Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира заявила в эфире Радио «Комсомольская правда».Ирина Роднина отметила, никакая другая мелодия не заменит гимна страны, который играют в момент победы и торжества.- Все равно, гимн есть гимн. Но, если уж мы начали заниматься таким ребусом, гадать, какая музыка больше подойдет, по моим понятиям, все-таки лучше «День Победы», - сообщила депутат.Как сообщал сайт kp.ru, накануне комиссия спортсменов предложила российскому Олимпийскому комитету использовать вместо гимна России на Олимпиаде песню «Катюша».Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда российский спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под российских флагом в течение двух лет и использоваться гимн России в качестве музыкального сопровождения в этот период.