Заявления Соединенных Штатов о хакерских атаках якобы со стороны России уже стали рутиной. Для решения подобных претензий Вашингтону следует пользоваться официальными дипломатическими каналами обмена информацией, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу, 15 января.- Для урегулирования конкретных претензий призываем американских коллег не бросаться необоснованными обвинениями, ложными обвинениями, - подчеркнула она.Как сообщал сайт Kp.ru, накануне американская сторона обвинила Россию в масштабных кибератаках, которые якобы были осуществлены с целью заполучить разведданные. Вашингтон еще до выяснения обстоятельств произошедшего обвинил во всем «связанных с Россией хакеров». Никаких доказательств, как подчеркивают в Москве, предоставлено не было. Так, Кремль опроверг обвинения Вашингтона в причастности российских хакеров к кибератакам на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).