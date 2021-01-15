Глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией.\\"Иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить, уже даже после третьего месяца идет снижение уровня иммунитета\\", - сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.По его словам, должен быть и клеточный иммунитет, не только антитела. Власти страны отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. Вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что для \\"массовой вакцинации\\" уже все готово с понедельника. Отмечено, что прививка будет выполнена препаратом центра имени Гамалеи \\"Спутник V\\", ставшая первой вакциной от коронавируса в мире.