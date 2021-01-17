Гендиректор компании Parler, продуктом которой является одноименное приложение, Джон Матце, сообщил об угрозах в свой адрес, и заявил, что на данный момент он вынужден скрываться вместе со своей семьей.Ранее социальная сеть Parler была отключена от хостинга Amazon из-за угрозы убийства со стороны пользователей соцсети, а также недостаточной эффективности модерации. Все это произошло вскоре после того, как там зарегистрировался президент США Дональд Трамп.Как заявляет Матце, сотрудники Parler также подвергались угрозам и преследованиям. По его словам, многие работники, опасаясь за свою жизнь, теперь вынуждены покидать места проживания.«Многие сотрудники подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью … в некоторых случаях бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования», - сообщает Fox News со ссылкой на судебный документ.«Есть группа под названием UGNazi, которая нацелена на меня», — сказал глава компании, заявив, что хакерская группа опубликовала многие его пароли и личную информацию в интернете, а также обнародовала его домашний адрес и угрожала ворваться в дом.Напомним, Twitter, Facebook и Instagram принял решение закрыть доступ к аккаунту американского лидера на постоянной основе по причине «опасности новых призывов к насилию» и «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В свою очередь президент США на странице аккаунта штаба в Twitter написал о том, что их «не заставят замолчать». После такого соцсеть заблокировала и аккаунт штаба. Накануне Facebook и Instagram приняли решение восстановить заблокированные аккаунты главы Белого дома