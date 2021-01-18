Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe и природоохранная организация NABU опротестовали разрешение местного регулятора продлить строительство газопровода «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 18 января, сообщает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.- От экологических организаций поступили соответствующие электронные письма. Таким образом разрешение, которое выдано для укладки в водах Германии, временно не имеет силы, - говорится в материале издания.Напомним, недавно Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии ФРГ продлило компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода «Северный поток – 2» на территории государства.Как сообщал сайт kp.ru, американские СМИ пишут, что США планируют ввести новые санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве «Северного потока – 2».Накануне стало известно, что швейцарская компания Zurich Insurance Group намерена прекратить оказывать услуги по страхованию работ, которые касаются строительства трубопровода из-за угроз дальнейших санкций.