В понедельник, 18 января, умер Алексей Евсюков – народный артист России, известный советский и российский музыкант, пианист и композитор, который почти 40 лет был аккомпаниатором певца Иосифа Кобзона.О смерти Алексея Евсюкова на 72-м году жизни сообщил на своей странице в Instagram продюсер, промоутер и концертный директор Константин Полещук. По его информации, причиной смерти легендарного аккомпаниатора Кобзона стал коронавирус – осложнения заболевания COVID-19.«Леша, как же так... Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы и covid все разрушил... Светлая память! Мы всегда будем тебя помнить», - написал Константин Полещук.Напомним, в преддверии своего 70-летнего юбилея в 2019 году Алексей Евсюков в интервью обозревателю «КП» Александру Гамову рассказал, что Иосиф Кобзон пел, даже когда был пожар, землетрясение и рвались снаряды.