В ночь на 19 января православные христиане всего мира отмечают один из двенадцати главных праздников – Крещение Господне (Богоявление). В этот день в российских храмах будут совершаться Божественные литургии, а обычная вода, которую мы черпаем каждый день, станет священной, «живой».Вода считается неотъемлемым символом этого дня, образом обновления и новой жизни, очищения от грехов, многие верующие 19 января окунаются в прорубь.Праздник Крещения Господня в народе называли водокрестием. В этот день верующие вспоминают о том, как Иисус Христос в возрасте 30 лет пришел к реке Иордан и принял крещение водой от Иоанна Предтечи. Богоявлением этот праздник называется потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая троица: Бог Отец возвестил с небес о Сыне, Бог Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Бог Дух Святой сошел на Сына в виде голубя, когда Иисус вышел из вод Иордана.В праздник Крещения Господня на Руси издревле совершается крестный ход на воду, где прорубают «иордани»: проруби в виде креста. После Богослужения и водоосвящения верующие пьют освященную воду и омывают ею лицо, купаются в проруби. Считается, что эта вода «живая», она излечивает и очищает. Крещенской водой кропят также свои дома, предметы обихода, домашних животных.Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о традициях и истории этого праздника, а также надо ли окунаться в прорубь и как при этом не заболеть. Терапевт Лариса Алексеева дала советы, которые помогут подготовиться к крещенским купаниям.