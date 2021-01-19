Правительство Германии «с сожалением» приняло к сведению решение Соединенных Штатов ввести новые санкции, направленные против строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявили в министерстве экономики и энергетики ФРГ.«Мы принимаем это к сведению с сожалением», - приводит слова представителя немецкого Минэкономики агентство DPA.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщила, что в Вашингтоне планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который задействован в строительстве «Северного потока – 2», а также собственника судна – компании «КВТ-Рус». По данным издания, США уже уведомили о своем решении федеральное правительство Германии и других европейских партнеров.Между тем, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что новые американские санкции не отразятся на строительстве газопровода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольшие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).